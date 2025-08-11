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  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
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  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje
  • Glatko, jednostavno brijanje

Obustavljeno

Shaver series 1000Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

S1232/41

4.6
| (618) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glatko, jednostavno brijanje
Aparat za brijanje tvrtke Philips serije 1000 omogućava jednostavno i praktično brijanje uz pristupačnu cijenu, s PowerCut oštricama koje se same oštre i potpuno su perive.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Glatko, jednostavno brijanje

  • Oštrice PowerCut

  • Otvaranje jednim dodirom

  • Žična i bežična uporaba

Klize kožom pružajući glatko i ujednačeno brijanje

Klize kožom pružajući glatko i ujednačeno brijanje

Aparat za brijanje tvrtke Philips pruža glatko i ugodno brijanje. Njegovih 27 oštrica PowerCut podrezuju svaku dlačicu točno iznad razine kože, pružajući glatko i ujednačeno brijanje svaki put. 

Prati konture lica

Prati konture lica

Aparat za brijanje dizajniran je tako da održava ujednačen kontakt s kožom, bez rizika od posjekotina. Glave 4D Flex savijaju se i kreću u 4 smjera za glatko brijanje svaki put.

Otvaranje jednim dodirom za lako čišćenje

Otvaranje jednim dodirom za lako čišćenje

Očistite električni aparat za brijanje pritiskom gumba. Glavu aparata za brijanje jednostavno otvorite i isperite vodom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.6

od 5

618

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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