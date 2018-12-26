2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Sustav oštrica CloseCut
Flex glave koje se pomiču u 4 smjera
Skočni trimer
Za brijanje bez napora. Naše izdržljive CloseCut oštrice oštre se same tijekom rada.
Flex glave s 4 neovisna pokreta prilagođavaju se svakoj liniji vašeg lica, osiguravajući jednostavno brijanje, čak i kad su u pitanju vrat i čeljust.
Jednostavno otvorite skočne glave i zatim odstranite rasute dlačice priloženom četkicom za čišćenje.
4.6
od 5
113
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sijalica
26/12/2018
Hrvatska
Savsen
Aparat je extra i prezadovoljan sam. Za malo novaca extra dobar proizvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje
Dare
09/05/2019
Slovenija
Odlično, zelo dobro
Zelo dobro, odlično, ni pripomb, priporočam zelo dobro brije, gladko in brez truda
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje
treisina
01/09/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek velmi dobře holí
Tento holící strojek výborně holí. Měl jsem již několik holících strojků, ale takto hladce jsem nikdy nebyl oholen.
Prednosti
skvělý holící strojek za přijatelnou cenu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení
U usporedbi s drugim osnovnim modelima rotacijskih aparata za brijanje i onih s mrežicom