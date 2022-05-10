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Obustavljeno

Glave za brijanje

RQ12/50

3

| (12) Recenzije

Osigurajte glatko brijanje

U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke.

Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Osigurajte glatko brijanje

  • UltraTrack

  • Zamjenska jedinica

Sustav Philips GyroFlex 3D glatko se prilagođava svakom obliku

Sustav Philips GyroFlex 3D glatko se prilagođava svakom obliku

Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadraženost kože.

Glave UltraTrack zahvatit će svaku dlačicu u samo nekoliko poteza

Glave UltraTrack zahvatit će svaku dlačicu u samo nekoliko poteza

Glatko brijanje uz nadraženost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.

Aparati za brijanje sa značajkom Super Lift&Cut

Aparati za brijanje sa značajkom Super Lift&Cut

Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

12

Recenzije

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum upotrebe 2020-05-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum upotrebe 2020-05-10

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

06/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum upotrebe 2020-09-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum upotrebe 2020-09-06

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