Obustavljeno
RQ12/50
Osigurajte glatko brijanje
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke.
UltraTrack
Zamjenska jedinica
Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadraženost kože.
Glatko brijanje uz nadraženost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
3.0
od 5
12
Recenzije
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum upotrebe 2020-05-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum upotrebe 2020-05-10
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
pepo64
06/09/2022
България
Provjereni kupac
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum upotrebe 2020-09-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum upotrebe 2020-09-06