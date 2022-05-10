Obustavljeno
RQ12/40
Obnavljanjem se postižu bolji rezultati
Za održavanje maksimalnog učinka vašeg aparata za brijanje Philips, glave za brijanje zamijenite svake 2 godine.
Električni aparat za brijanje ima površinu za brijanje SkinGlide s niskom razinom trenja koja glatko klizi uz vašu kožu, osiguravajući glatko brijanje.
Tri trake za brijanje na glavama za brijanje Triple-Track nude 50% više površine za brijanje od standardnih rotirajućih glava za brijanje s jednom trakom.
Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.
3.0
od 5
12
Recenzije
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum upotrebe 2020-05-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka
Datum upotrebe 2020-05-10
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
pepo64
06/09/2022
България
Provjereni kupac
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum upotrebe 2020-09-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок
Datum upotrebe 2020-09-06