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Obustavljeno

Jedinica za brijanje

RQ12/40

3

| (12) Recenzije

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Za održavanje maksimalnog učinka vašeg aparata za brijanje Philips, glave za brijanje zamijenite svake 2 godine.

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Obnavljanjem se postižu bolji rezultati

Glatka površina SkinGlide s niskom razinom trenja za minimalnu iritaciju

Glatka površina SkinGlide s niskom razinom trenja za minimalnu iritaciju

Električni aparat za brijanje ima površinu za brijanje SkinGlide s niskom razinom trenja koja glatko klizi uz vašu kožu, osiguravajući glatko brijanje.

Glave za brijanje Triple-Track s 50% većim sustavom za brijanje

Glave za brijanje Triple-Track s 50% većim sustavom za brijanje

Tri trake za brijanje na glavama za brijanje Triple-Track nude 50% više površine za brijanje od standardnih rotirajućih glava za brijanje s jednom trakom.

Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće vlažno brijanje

Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće vlažno brijanje

Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

12

Recenzije

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum upotrebe 2020-05-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Holicí jednotka

Datum upotrebe 2020-05-10

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

06/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum upotrebe 2020-09-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za RQ12/60 Бръснещ блок

Datum upotrebe 2020-09-06

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