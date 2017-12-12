Obustavljeno
Vrhunsko iskustvo brijanja
Naš dosad najnapredniji aparat za brijanje, Philips SensoTouch 3D RQ1295CC, pruža vrhunski doživljaj brijanja. Sustav GyroFlex 3D slijedi svaku liniju vašeg lica, a UltraTrack glave briju svaku dlačicu u samo nekoliko poteza.
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
UltraTrack i sustav GyroFlex 3D
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Sustav Jet Clean
Sustav Jet Clean+ čisti i podmazuje oštrice te puni bateriju nakon svakog korištenja. Pruža 3 postavke čišćenja: automatsku za normalno korištenje, ekološku za 40% manju potrošnju energije i intenzivnu za naročito temeljito čišćenje.
Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadraženost kože.
Glatko brijanje uz nadraženost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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4.7
od 5
19
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
obecic
12/12/2017
Hrvatska
super proizvod
sve što treba poželjeti za svakodnevno održavanje brade
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 električni aparat za mokro i suho brijanje
Boris
06/03/2018
Česká republika
Super holí
Super holí a bez podráždění pokožky, holím se denně
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Fíša
03/04/2014
Česká republika
Perfektní stroj, moc dlouho jsem si ho přál.
Skvěle padne do ruky. Hladkost oholení. Jednoduché čištění.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení