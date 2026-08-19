Obustavljeno
RQ10/50
Osigurajte glatko brijanje
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke
TripleTrack
Zamjenska jedinica
Tri trake za brijanje na glavama za brijanje Triple-Track nude 50% više površine za brijanje od standardnih rotirajućih glava za brijanje s jednom trakom.
Tri glave jedinice za brijanje koje se pomiču neovisno jedna o drugoj vrlo su fleksibilne. Ta jedinstvena kombinacija osigurava optimalan dodir s kožom na pregibima kako bi se uhvatile i najproblematičnije dlake na vratu.
Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.
Recenzije