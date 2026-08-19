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Obustavljeno

Glave za brijanje

RQ10/50

Osigurajte glatko brijanje

U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke

Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Osigurajte glatko brijanje

  • TripleTrack

  • Zamjenska jedinica

Glave za brijanje Triple-Track s 50% većim sustavom za brijanje

Glave za brijanje Triple-Track s 50% većim sustavom za brijanje

Tri trake za brijanje na glavama za brijanje Triple-Track nude 50% više površine za brijanje od standardnih rotirajućih glava za brijanje s jednom trakom.

Flex & Pivot Action prati svaki pregib

Flex & Pivot Action prati svaki pregib

Tri glave jedinice za brijanje koje se pomiču neovisno jedna o drugoj vrlo su fleksibilne. Ta jedinstvena kombinacija osigurava optimalan dodir s kožom na pregibima kako bi se uhvatile i najproblematičnije dlake na vratu.

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.

Tehničke specifikacije

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