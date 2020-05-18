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Obustavljeno

Beardtrimmer series 3000trimer za dulju i kraću bradu

QT4015/15

4.6

| (88) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

Lakše do savršene trodnevne brade

Oblikujte bradu onako kako želite uz ovaj trimer tvrtke Philips za bradu i kratko podrezivanje. Precizno podrezivanje na čak 0,5 mm do 10 mm.

Pogledajte sve prednosti

Najpraktičniji način da započnete s oblikovanjem kratke brade

Lakše do savršene trodnevne brade

  • Postavke za preciznost do 0,5 mm

  • Napredne oštrice od titanija

  • 1 sat punjenja / 90 min bežične uporabe

Jednostavan odabir i zaključavanje postavki duljine, 0,5 do 10 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje postavki duljine, 0,5 do 10 mm

Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine: od trodnevne brade duljine 0,5 mm do pune brade duljine 10 mm u preciznim koracima od 0,5 mm.

Izvrsni rezultati pomoću oštrica obloženih titanijem

Izvrsni rezultati pomoću oštrica obloženih titanijem

Napredne oštrice od titanija za izvrsne rezultate i dugotrajniju oštrinu

Preciznost u koracima od 0,5 mm

Preciznost u koracima od 0,5 mm

Trimer postavite u najniži položaj za savršenu kratku bradu dugačku samo 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

88

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitni

Jednoduché ovládání kvalitní holení Vhodný při cestování

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Datum upotrebe 2019-05-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Datum upotrebe 2019-05-18

16/07/2018

Česká republika

Česká republika

Mým potřebám naprosto vyhovuje.

Zatím používám cca měsíc, ale jsem spokojen. Zastřihovač má jak vlastní akumulátor, tak je možné jej používat i za sítě. Netahá vousy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

21/03/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý zastřihovač, výborný pměr cena - výkon!

Po dlouhém vybírání jsem zvolil tento produkt a jsem maximálně spokojen! Doporučuji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

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