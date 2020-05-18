Obustavljeno
Lakše do savršene trodnevne brade
Oblikujte bradu onako kako želite uz ovaj trimer tvrtke Philips za bradu i kratko podrezivanje. Precizno podrezivanje na čak 0,5 mm do 10 mm.
Postavke za preciznost do 0,5 mm
Napredne oštrice od titanija
1 sat punjenja / 90 min bežične uporabe
Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine: od trodnevne brade duljine 0,5 mm do pune brade duljine 10 mm u preciznim koracima od 0,5 mm.
Napredne oštrice od titanija za izvrsne rezultate i dugotrajniju oštrinu
Trimer postavite u najniži položaj za savršenu kratku bradu dugačku samo 0,5 mm.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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4.6
od 5
88
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rob111
18/05/2020
Česká republika
Kvalitni
Jednoduché ovládání kvalitní holení Vhodný při cestování
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Datum upotrebe 2019-05-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Datum upotrebe 2019-05-18
PBCH
16/07/2018
Česká republika
Mým potřebám naprosto vyhovuje.
Zatím používám cca měsíc, ale jsem spokojen. Zastřihovač má jak vlastní akumulátor, tak je možné jej používat i za sítě. Netahá vousy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
JRyšica
21/03/2018
Česká republika
Skvělý zastřihovač, výborný pměr cena - výkon!
Po dlouhém vybírání jsem zvolil tento produkt a jsem maximálně spokojen! Doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů