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Kreirajte svoj stil
Kreirajte svoj stil uz StyleShaver tvrtke Philips. Jednostavnim okretom ručnog zgloba, ovaj aparat za brijanje i oblikovanje brade s nastavcima na oba kraja ima sve potrebno za kreiranje bilo kojeg stila – od savršene čekinjaste brade, preko lijepo oblikovane brade do potpune glatkoće.
Intervali od 0,5 mm
Dvostrani trimer
75 min bežične uporabe/4 h punjenja
Aparat za brijanje s dvostr. mrežicom
Potpuno metalni trimer (32 mm) i češalj s 12 prilagodljivih postavki duljine olakšava postizanje željene duljine brade. Blokirajte savršenu postavku duljine pomoću kotačića za odabir. Izdržljivi metalni trimer ima zaobljene rubove nježne za kožu pa jamči precizno i ravnomjerno podrezivanje.
Novi aparat za brijanje s dvostrukom mrežicom olakšava brijanje oko oblikovane brade. Srednji trimer hvata dulje, deblje dlačice, a 2 pomične mrežice savršeno će glatko obrijati sve ostalo.
Ispod odvojivog prilagodljivog češlja nalazi se potpuno metalni, dvostrani trimer. Stranu od 32 mm koristite za izuzetno učinkovito podrezivanje, a stranu od 15 mm za precizno i detaljno podrezivanje teško dostupnih područja. Zaobljeni vrhovi glatko dodiruju kožu. Precizni elementi za rezanje omogućavaju savršeno glatko podrezivanje, što je odlično za detaljno podrezivanje te podrezivanje područja ispod nosa ili oko usta.
4.5
od 5
30
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Štohy
08/09/2024
Česká republika
Top :-)
Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)
Prednosti
Vše zvládne skvěle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum upotrebe 2022-09-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum upotrebe 2022-09-08
AlPa
26/02/2019
Česká republika
maximální spokojenost
Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
sara
02/10/2014
Česká republika
tyden v provozu, ale velmi dobry
overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač