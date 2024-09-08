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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

StyleShaverVodootporni aparat za oblikovanje i brijanje

QS6141/32

4.5

| (30) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Kreirajte svoj stil

Kreirajte svoj stil uz StyleShaver tvrtke Philips. Jednostavnim okretom ručnog zgloba, ovaj aparat za brijanje i oblikovanje brade s nastavcima na oba kraja ima sve potrebno za kreiranje bilo kojeg stila – od savršene čekinjaste brade, preko lijepo oblikovane brade do potpune glatkoće.

Pogledajte sve prednosti

Podrezujte, oblikujte, brijte – kreirajte svoj stil

Kreirajte svoj stil

  • Intervali od 0,5 mm

  • Dvostrani trimer

  • 75 min bežične uporabe/4 h punjenja

  • Aparat za brijanje s dvostr. mrežicom

Trimer za dulju i kraću bradu: 12 postavki duljine, 0,5 – 10 mm

Trimer za dulju i kraću bradu: 12 postavki duljine, 0,5 – 10 mm

Potpuno metalni trimer (32 mm) i češalj s 12 prilagodljivih postavki duljine olakšava postizanje željene duljine brade. Blokirajte savršenu postavku duljine pomoću kotačića za odabir. Izdržljivi metalni trimer ima zaobljene rubove nježne za kožu pa jamči precizno i ravnomjerno podrezivanje.

Novi aparat za brijanje s mrežicom: 20% brže brijanje nego prije

Novi aparat za brijanje s mrežicom: 20% brže brijanje nego prije

Novi aparat za brijanje s dvostrukom mrežicom olakšava brijanje oko oblikovane brade. Srednji trimer hvata dulje, deblje dlačice, a 2 pomične mrežice savršeno će glatko obrijati sve ostalo.

Potpuno metalni trimer od 32 mm ili 15 mm za savršenu preciznost

Potpuno metalni trimer od 32 mm ili 15 mm za savršenu preciznost

Ispod odvojivog prilagodljivog češlja nalazi se potpuno metalni, dvostrani trimer. Stranu od 32 mm koristite za izuzetno učinkovito podrezivanje, a stranu od 15 mm za precizno i detaljno podrezivanje teško dostupnih područja. Zaobljeni vrhovi glatko dodiruju kožu. Precizni elementi za rezanje omogućavaju savršeno glatko podrezivanje, što je odlično za detaljno podrezivanje te podrezivanje područja ispod nosa ili oko usta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

30

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Top :-)

Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)

Prednosti

Vše zvládne skvěle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum upotrebe 2022-09-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum upotrebe 2022-09-08

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

maximální spokojenost

Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

02/10/2014

Česká republika

Česká republika

tyden v provozu, ale velmi dobry

overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

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