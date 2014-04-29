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Obustavljeno

StyleShavervodootporni aparat za oblikovanje i brijanje

QS6140/32

4.8

| (13) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Izrazite svoj stil

Styleshaver vam omogućava da kreirate upravo onaj izgled koji želite. Jednostavnim okretom ručnog zgloba, ovaj električni trimer za bradu i aparat za oblikovanje s nastavcima na oba kraja ima sve potrebno za kreiranje savršeno oblikovane brade, 3-dnevne brade ili glatko brijanje, čak i najdebljih dlačica

Pogledajte sve prednosti

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje – sve to jednim proizvodom

Izrazite svoj stil

  • Pro

Trimer za bradu s 12 postavki za duljinu, od 0,5 mm do 10 mm

Trimer za bradu s 12 postavki za duljinu, od 0,5 mm do 10 mm

Veliki trimer za dulju i kraću bradu tvrtke Philips (32 mm) s 12 prilagodljivih postavki duljine od 0,5 mm do 10 mm olakšava postizanje željene duljine brade. Okrenite kotačić kako biste zaključali savršenu postavku duljine. Izdržljivi metalni trimer ima zaobljene rubove nježne za kožu pa jamči precizno i ravnomjerno podrezivanje.

Dvostrani trimer: strane od 32 mm i 15 mm za savršenu preciznost

Dvostrani trimer: strane od 32 mm i 15 mm za savršenu preciznost

Ispod odvojivog prilagodljivog češlja nalazi se precizni dvostrani trimer. Jednu stranu čini trimer od 32 mm visoke učinkovitosti. S druge se strane nalazi precizni trimer širine 15 mm koji je savršen za pristup malim površinama, npr. ispod nosa ili oko usta. Dizajniran je za rezanje dlačica vrlo blizu koži, istovremeno je štiteći, a zahvaljujući njegovoj malenoj veličini i zakrivljenom dizajnu lako ćete vidjeti što radite i oblikovati fine linije i detalje.

Dvostruki aparat za brijanje s trimerom omogućuje brijanje čak i najdeblje brade

Dvostruki aparat za brijanje s trimerom omogućuje brijanje čak i najdeblje brade

Aparat za brijanje s dvije mrežice olakšava uklanjanje kratkih dlačica oko brade, čak i na vratu. Srednji trimer hvata dulje, deblje dlačice, a 2 pomične mrežice savršeno će glatko obrijati sve ostalo.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

13

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

29/04/2014

Polska

Polska

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

22/09/2013

Polska

Polska

Po prostu genialna

Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

15/08/2013

Polska

Polska

Philips QS6140 Pro, tego właśnie potrzebowałem!!!

Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu produktu, bardzo solidna konstrukcja. Maszynka pewnie leży w dłoni. Golenie nią, jest proste i przyjemne. Nie podrażnia skóry, a golenie "na gładko" jest dosyć dokładne. To na czym przede wszystkim mi zależało, to możliwość przycinania zarostu. 12 ustawień ostrza to naprawdę dużo. Maszynka goli dokładnie i szybko. Szerokość ostrza też jest wystarczająca. Korzystałem z maszynek które były zbyt małe i golenie zajmował naprawdę dużo czasu. Tu ten problem nie występuje. Dużym plusem maszynki są też metalowe trymery do stylizacji, które są bardzo precyzyjne. Ładowanie urządzenia to tylko 4,5 h, a przy codziennym użytkowaniu, wystarcza na około tydzień. Maszynka jest także bardzo prosta w czyszczeniu. Podsumowując, urządzenie Philipsa to produkt wielofunkcyjny, idealny do dbania o zarost. Minusem może być jedynie brak etui i dosyć wysoka cena. Generalnie, polecam !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

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