2 godine jamstva
Punjiva Litij-ionska baterija
Precizni češalj s 14 postavki duljine
Mokra i suha uporaba
LED digitalni zaslon
Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.
Inovativne oštrice 360 mogu se okretati u svim smjerovima kako bi se prilagodile obliku vašeg lica. Dizajn omogućuje neprekidan dodir s kožom i kontrolu. Jednostavno podrezivanje i brijanje na najteže dostupnim područjima – uz nekoliko poteza i sjajnu ugodnost.*
Podrezujte bradu na ravnomjernu duljinu priloženim prilagodljivim preciznim češljem. Odaberite jednu od 14 postavki duljine za postizanje sve od jednodnevne brade do trodnevne ili duže brade.
4.5
od 5
1034
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dbojanic
30/12/2025
Hrvatska
Osvrt na Oneblade pro
Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Matiyica
21/01/2025
Hrvatska
Odlično
Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Dona09
05/12/2024
Hrvatska
Odličan proizvod
Brijač je odličan, kvalitetan, dugotrajan, velike preporuke! Vrlo lako i jednostavno za korištenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Vs its predecessor while shaving
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.