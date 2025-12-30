2 godine jamstva
Obustavljeno
Punjiva Litij-ionska baterija
Precizni češalj s 14 postavki duljine
Mokra i suha uporaba
LED digitalni zaslon
Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.
Priloženim podesivim preciznim češljem podrežite bradu na istu duljinu. Odaberite jednu od 14 postavki za dužinu koje se mogu zaključati kako biste oblikovali sve, od jednodnevne brade, preko kratkog podrezivanja, do duže brade. Češljem za dlačice na tijelu koji se postavlja pritiskom (3 mm) dlačice na tijelu možete podrezivati u bilo kojem smjeru.
Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.
Nagrade
4.5
od 5
1034
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dbojanic
30/12/2025
Hrvatska
Osvrt na Oneblade pro
Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Matiyica
21/01/2025
Hrvatska
Odlično
Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Dona09
05/12/2024
Hrvatska
Odličan proizvod
Brijač je odličan, kvalitetan, dugotrajan, velike preporuke! Vrlo lako i jednostavno za korištenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.