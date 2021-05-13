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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

Obustavljeno

OneBladeZamjenska oštrica

QP610/50

4.6
| (161) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
Dvostruki sustav zaštite: premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.
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Kompatibilni proizvodi
OneBlade

OneBlade
Face

QP2520/65

OneBlade Pro

OneBlade Pro
Face

QP6510/64

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • 1x originalna oštrica za tijelo i 1 komplet za tijelo

  • Odgovara svim OneBlade drškama

  • Oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni.

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je novi revolucionarni hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati razne stilove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav i premaz za bolje klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća brzi pomični rezač za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.

Odgovara svim drškama OneBlade

Odgovara svim drškama OneBlade

Odgovara svim OneBlade modelima (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Oštrica koja neće brzo otupiti

Oštrica koja neće brzo otupiti

Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

161

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

13/05/2021

Slovensko

Slovensko

Je to super mašinka.

Mám ho už viac ako 2roky, prvú čepeľ som menil teraz nedávno to znamená že mi vydržala skoro 2roky pri holení cca 1x týždenne.

Prednosti

Veľmi dlhá výdrž batérie

Mane

Žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

23/03/2021

Slovensko

Slovensko

Zaposlenik Philipsa

Fajn vec

[Employee of philipsglobal] Super, všetko mi pači, holi bez podraždenia a pleť vyzera fajn po nej

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Zaposlenik Philipsa

Je to perfektni vec, setri cas a holi krasne.

[Employee of philipsglobal] Perfektne oholi. Je to dobra vec vrele doporucuci.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.