2 godine jamstva
Obustavljeno
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
1x originalna oštrica za tijelo i 1 komplet za tijelo
Odgovara svim OneBlade drškama
Oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni.
Philips OneBlade je novi revolucionarni hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati razne stilove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav i premaz za bolje klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća brzi pomični rezač za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.
Odgovara svim OneBlade modelima (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.
4.6
od 5
161
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rastislav
13/05/2021
Slovensko
Je to super mašinka.
Mám ho už viac ako 2roky, prvú čepeľ som menil teraz nedávno to znamená že mi vydržala skoro 2roky pri holení cca 1x týždenne.
Prednosti
Veľmi dlhá výdrž batérie
Mane
Žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Vlado898998
23/03/2021
Slovensko
Zaposlenik Philipsa
Fajn vec
[Employee of philipsglobal] Super, všetko mi pači, holi bez podraždenia a pleť vyzera fajn po nej
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Vendelin
05/08/2022
Česká republika
Zaposlenik Philipsa
Je to perfektni vec, setri cas a holi krasne.
[Employee of philipsglobal] Perfektne oholi. Je to dobra vec vrele doporucuci.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.