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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

OneBlade360 zamjenska oštrica

QP430/50

4.6
| (3078) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
Inovativne oštrice 360 mogu se okretati u svim smjerovima kako bi se prilagodile obliku vašeg lica. Dizajn omogućuje neprekidan dodir s kožom i kontrolu. Jednostavno podrezivanje i brijanje na najteže dostupnim područjima – uz nekoliko poteza i sjajnu ugodnost.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • Oštrica 3 x 360

  • Odgovara svim drškama OneBlade**

  • Oštrica traje do 4 mjeseca*

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.

Odgovara drškama OneBlade**

Odgovara drškama OneBlade**

Odgovara svim proizvodima OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) osim QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Oštrica koja neće brzo otupiti

Oštrica koja neće brzo otupiti

Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

3078

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

Učinkovite oštrice

Oštrice su vrlo oštre i učinkovite, ali istovremeno sigurne za korištenje pa nema straha od posjekotina ili iritacija. Brijanje je brzo, precizno i ugodno, čak i na osjetljivijim dijelovima kože. Posebno mi se sviđa što je koža nakon brijanja glatka, mekana i bez crvenila. Nastavci lako prate konture lica, što dodatno olakšava brijanje. Sve u svemu, proizvod je ispunio moja očekivanja i bez problema bih ga preporučio svima koji traže kvalitetno, sigurno i učinkovito rješenje za svakodnevno brijanje.

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-12

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-12

08/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade QP949

Uređaj je lagan, tih, vodootporan i vrlo jednostavan za korištenje. Budući da je vodootporan, korištenje pod tušem dodatno olakšava održavanje. Omogućuje ugodno i glatko brijanje te izbjegava većinu iritacija.Poseban plus je što zamjenska glava po preporuci mijenja svaka četiri mjeseca. Hej, četiri mjeseca..bogme puno. Ono što mu je odlična karakteristika jest mogućnost korištenja i pod vodom što je moj preferirani način brijanja. Zbog funkcionalnih i sigurnih oštrica, potkraćivanje dlačica uspješno je bez obzira koristi li se pjena za brijanje ili radi „na suho”, a zaobljeni rubovi dodatno štite od posjekotina tijekom brijanja. Dlačice podrezuje dvosmjerno što olakšava cijeli proces. Toplo ga preporučujem!

Prednosti

Samo za

Mane

Ama baš ništa protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

07/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Jednostavna primjena, cijena pristupacna, preporucam svima

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.

  2. osim QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505