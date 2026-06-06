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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

OneBlade 360360 zamjenska oštrica

QP430/50

4.6

| (3091) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

Inovativne oštrice 360 mogu se okretati u svim smjerovima kako bi se prilagodile obliku vašeg lica. Dizajn omogućuje neprekidan dodir s kožom i kontrolu. Jednostavno podrezivanje i brijanje na najteže dostupnim područjima – uz nekoliko poteza i sjajnu ugodnost.

Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • 3 x oštrica 360

  • Odgovara svim drškama OneBlade**

  • Oštrica traje do 4 mjeseca*

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.

Odgovara OneBlade modelima*

Odgovara OneBlade modelima*

Odgovara drškama OneBlade*

Oštrica koja neće brzo otupiti

Oštrica koja neće brzo otupiti

Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

3091

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/06/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Maximálna spokojnosť na problémovú pleť

Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.

Prednosti

Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza

Mane

Asi cena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

18/09/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Výborné

Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2024-08-18

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2024-08-18

29/12/2024

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Skvelý produkt

Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.

Prednosti

Aplikácia

Mane

Neviem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2024-11-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2024-11-29

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.

  2. osim QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505