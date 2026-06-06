Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
Inovativne oštrice 360 mogu se okretati u svim smjerovima kako bi se prilagodile obliku vašeg lica. Dizajn omogućuje neprekidan dodir s kožom i kontrolu. Jednostavno podrezivanje i brijanje na najteže dostupnim područjima – uz nekoliko poteza i sjajnu ugodnost.
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
3 x oštrica 360
Odgovara svim drškama OneBlade**
Oštrica traje do 4 mjeseca*
Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.
Odgovara drškama OneBlade*
Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.
4.6
od 5
3091
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bogyi2022
06/06/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Maximálna spokojnosť na problémovú pleť
Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.
Prednosti
Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza
Mane
Asi cena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
PeterČe54
18/09/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Výborné
Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-08-18
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-08-18
29/12/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Skvelý produkt
Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.
Prednosti
Aplikácia
Mane
Neviem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-11-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-11-29
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
osim QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505