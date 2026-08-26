Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
Registracija jamstva
OneBlade – podrezivanje/oblik./brijanje
Sve serije
OneBlade 360 zamjenska oštrica
Podrška
QP420/50
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
EU Izjava o sukladnosti - English (US)
OneBlade 360 & ProZaštitni poklopac
Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda
Pronađite servisni centar
Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove
Jamstvo
Informacije o jamstvu za naše proizvode
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći