2 godine jamstva
Obustavljeno
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
3 x originalna oštrica
Reciklabilna ambalaža na bazi papira**
Svaka oštrica traje do 4 mjeseca*
Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač koji se brzo pomiče za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.
Odgovara svim OneBlade modelima (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.
4.5
od 5
312
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Dio promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Dio promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Dio promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
Gdje postoje objekti za recikliranje