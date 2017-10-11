2 godine jamstva
Obustavljeno
2 nastavka i 1 češalj
bežični, može se u potpunosti prati
oštrice nježne prema koži
60 min bežične uporabe / 10 h punjenja
S velikim podrezivačem bez češlja možete upotpuniti svoj stil za čiste, oštre linije oko rubova brade.
Odaberite postavku koja vam najbolje odgovara i podrežite bradu na željenu duljinu. Češalj za dulju i kraću bradu nudi 18 postavki duljine, od 1 do 18 mm, u koracima postavljanja od 1 mm.
Uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju na jednostavan i ugodan način.
4.3
od 5
19
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
alfons
11/10/2017
Česká republika
výborný
zatím nejlepší, co jsem kdy měl, lehký, jednoduchý
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1