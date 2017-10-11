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  • "Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje
  • "Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje
  • "Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje
  • "Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje
  • "Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje
  • "Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje

Obustavljeno

Multigroom series 3000Podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje 3-u-1

QG3320/15

4.3
| (19) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
"Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje
Ovim "sve u jednom" podrezivačem možete oblikovati bradu, brkove i zaliske na različite načine. 3 nastavka omogućuju jednostavno isprobavanje različitih stilova.
Pogledajte sve prednosti

Vodootporni podrezivač 3-u-1 za maksimalno raznovrsnu uporabu

"Sve u jednom" podrezivač za bradu i detaljno podrezivanje

  • 2 nastavka i 1 češalj

  • bežični, može se u potpunosti prati

  • oštrice nježne prema koži

  • 60 min bežične uporabe / 10 h punjenja

Uredite lice, vrat i zaliske i upotpunite svoj stil

S velikim podrezivačem bez češlja možete upotpuniti svoj stil za čiste, oštre linije oko rubova brade.

18 prilagodljivih duljina (1 – 18 mm) za ravnomjernu bradu ili kraću bradu

Odaberite postavku koja vam najbolje odgovara i podrežite bradu na željenu duljinu. Češalj za dulju i kraću bradu nudi 18 postavki duljine, od 1 do 18 mm, u koracima postavljanja od 1 mm.

Nježno uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju

Uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju na jednostavan i ugodan način.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

19

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

11/10/2017

Česká republika

Česká republika

výborný

zatím nejlepší, co jsem kdy měl, lehký, jednoduchý

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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