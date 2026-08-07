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  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
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  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
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  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

AccessoriesKapsula za brzo čišćenje

QCP20/00

5
| (38) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
Upotrebom kapsule za brzo čišćenje nakon svakog brijanja, aparat za brijanje bit će kao nov i učinkovito brijati dlačice. Aparat će biti i 10 puta čišći u odnosu na čišćenje samo vodom*
Pogledajte sve prednosti

Dubinsko čišćenje za samo 1 minutu

Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

  • Dubinsko čišćenje za samo 1 minutu

  • Aktivno podmazivanje

  • Osvježavajući miris

  • Formula nježna prema koži

Philipsova ekskluzivna higijenska formula tvrtke Philips + filtar s više mrežica

Philipsova ekskluzivna higijenska formula tvrtke Philips + filtar s više mrežica

Philipsova ekskluzivna higijenska formula u kombinaciji s filtrom s više mrežica učinkovito uklanja dlačice i aparat za brijanje ostavlja 10 puta čišćim u odnosu na vodu*

Osvježavajući miris prilikom brijanja

Osvježavajući miris prilikom brijanja

Poseban miris spremnika za čišćenje ostavlja dojam svježine i čistoće tijekom brijanja.

Spremnik je učinkovit do tri mjeseca

Spremnik je učinkovit do tri mjeseca

Spremnici za čišćenje tvrtke Philips učinkoviti su približno 30 ciklusa čišćenja uz svakodnevnu upotrebu, odnosno do tri mjeseca u slučaju upotrebe jednom tjedno. Na taj se način postiže higijensko održavanje aparata.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

38

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/08/2026

Slovensko

Slovensko

som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Date of Use 2025-12-30

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Date of Use 2025-12-30

13/08/2025

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-13

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-13

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Výměna frezek

Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Date of Use 2022-09-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Date of Use 2022-09-08

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Upozorenja

  1. uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode.