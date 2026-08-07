2 godine jamstva
Dubinsko čišćenje za samo 1 minutu
Aktivno podmazivanje
Osvježavajući miris
Formula nježna prema koži
Philipsova ekskluzivna higijenska formula u kombinaciji s filtrom s više mrežica učinkovito uklanja dlačice i aparat za brijanje ostavlja 10 puta čišćim u odnosu na vodu*
Poseban miris spremnika za čišćenje ostavlja dojam svježine i čistoće tijekom brijanja.
Spremnici za čišćenje tvrtke Philips učinkoviti su približno 30 ciklusa čišćenja uz svakodnevnu upotrebu, odnosno do tri mjeseca u slučaju upotrebe jednom tjedno. Na taj se način postiže higijensko održavanje aparata.
5.0
od 5
38
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ščULA
07/08/2026
Slovensko
som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Date of Use 2025-12-30
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Date of Use 2025-12-30
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-13
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-13
Mirda1
08/09/2024
Česká republika
Výměna frezek
Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Date of Use 2022-09-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Date of Use 2022-09-08
uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode.