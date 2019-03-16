Obustavljeno
Stručna preciznost
Ovaj aparat za šišanje tvrtke Philips dizajniran je za maksimalnu preciznost, uz digitalni zaslon i najveći broj postavki duljine na tržištu. Jedno brzo punjenje osigurava do 60 minuta bežične uporabe. Za preciznu frizuru, svaki put.
Oštrice od titanija
41 postavka duljine
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Češalj, škare i torbica za spremanje
Napredne oštrice od titanija za izvrsne rezultate i dugotrajniju oštrinu
Svi su naši proizvodi za njegu stvoreni da traju. Dolaze s 2 godine jamstva širom svijeta i kompatibilnošću s naponima u svim dijelovima svijeta, a nikada ih ne treba podmazivati.
Jednostavno izbacite glavu i isperite je pod mlazom vode.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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4.7
od 5
677
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
sivco
16/03/2019
Slovensko
the best off
aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Peter128
21/09/2017
Slovensko
Jednoduchý a lacný
Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Omas
17/12/2021
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Zastřihovač akorát do ruky
Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.
Prednosti
Dobrý tvar.
Mane
Nejsou.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Datum upotrebe 2020-11-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Datum upotrebe 2020-11-17
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.