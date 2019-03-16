ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom

Obustavljeno

Hairclipper series 7000Aparat za šišanje

QC5390/80

4.7

| (677) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

Stručna preciznost

Ovaj aparat za šišanje tvrtke Philips dizajniran je za maksimalnu preciznost, uz digitalni zaslon i najveći broj postavki duljine na tržištu. Jedno brzo punjenje osigurava do 60 minuta bežične uporabe. Za preciznu frizuru, svaki put.

Pogledajte sve prednosti
Philips OneGrooming #1 Icon

Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

Stručna preciznost

  • Oštrice od titanija

  • 41 postavka duljine

  • 60 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • Češalj, škare i torbica za spremanje

Izvrsni rezultati pomoću oštrica obloženih titanijem

Izvrsni rezultati pomoću oštrica obloženih titanijem

Napredne oštrice od titanija za izvrsne rezultate i dugotrajniju oštrinu

2 godine jamstva, vrijednost napona za sve dijelove svijeta, podmazivanje nije potrebno

2 godine jamstva, vrijednost napona za sve dijelove svijeta, podmazivanje nije potrebno

Svi su naši proizvodi za njegu stvoreni da traju. Dolaze s 2 godine jamstva širom svijeta i kompatibilnošću s naponima u svim dijelovima svijeta, a nikada ih ne treba podmazivati.

Skočna glava olakšava čišćenje pod mlazom vode

Skočna glava olakšava čišćenje pod mlazom vode

Jednostavno izbacite glavu i isperite je pod mlazom vode.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

677

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

16/03/2019

Slovensko

Slovensko

the best off

aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

21/09/2017

Slovensko

Slovensko

Jednoduchý a lacný

Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Prednosti

Dobrý tvar.

Mane

Nejsou.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum upotrebe 2020-11-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum upotrebe 2020-11-17

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 