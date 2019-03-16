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  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
  • Ošišajte kosu članovima svoje obitelji

Obustavljeno

aparat za šišanje svih članova obitelji

QC5130/15

4.7
| (674) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Ošišajte kosu članovima svoje obitelji
Šišanje člana obitelji nikada nije bilo lakše. Ovaj aparat za šišanje ima snažan, a istovremeno iznimno tih motor, ergonomski je dizajniran, s oštricama i vrhovima zubaca na češlju koji štite kožu od posjekotina. Osim toga, iznimno je praktičan zahvaljujući bežičnom radu.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

našim najtišim aparatom za šišanje odraslih i djece

Ošišajte kosu članovima svoje obitelji

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 11 postavki duljine

  • 60 min bežične uporabe/8 h punjenja

Prilagođava se različitim postavkama duljine

Prilagođava se različitim postavkama duljine

Podrežite kosu točno na željenu duljinu. Samo odaberite jednu od 11 postavki duljine između 3 mm i 21 mm u koracima od 2 mm ili odvojite češalj za glatko podrezivanje od 0,5 mm.

Tih i snažan rad

Tih i snažan rad

Aparati za šišanje tvrtke Philips koji su pogodni za cijelu obitelj pružaju očekivane performanse bez buke. Njihov uglađeni motor dizajniran je za snagu uz manje vibracija, što znači da je šišanje izuzetno tiho.

Zaobljeni češljevi sprječavaju čupanje i iritaciju

Zaobljeni češljevi sprječavaju čupanje i iritaciju

Oštrice i češljevi ovog aparata za šišanje imaju zaobljene vrhove za sigurno i glatko šišanje.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

674

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

16/03/2019

Slovensko

Slovensko

the best off

aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

21/09/2017

Slovensko

Slovensko

Jednoduchý a lacný

Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Prednosti

Dobrý tvar.

Mane

Nejsou.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 