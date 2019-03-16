2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice od nehrđajućeg čelika
11 postavki duljine
60 min bežične uporabe/8 h punjenja
Podrežite kosu točno na željenu duljinu. Samo odaberite jednu od 11 postavki duljine između 3 mm i 21 mm u koracima od 2 mm ili odvojite češalj za glatko podrezivanje od 0,5 mm.
Aparati za šišanje tvrtke Philips koji su pogodni za cijelu obitelj pružaju očekivane performanse bez buke. Njihov uglađeni motor dizajniran je za snagu uz manje vibracija, što znači da je šišanje izuzetno tiho.
Oštrice i češljevi ovog aparata za šišanje imaju zaobljene vrhove za sigurno i glatko šišanje.
Nagrade
4.7
od 5
674
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
sivco
16/03/2019
Slovensko
the best off
aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Peter128
21/09/2017
Slovensko
Jednoduchý a lacný
Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Omas
17/12/2021
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Zastřihovač akorát do ruky
Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.
Prednosti
Dobrý tvar.
Mane
Nejsou.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
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