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Obustavljeno

CD Soundmachine

PX840T/12

3.7

| (3) Recenzije

Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

Prijenosni zvučni sustav Philips PX840T omogućava jednostavnu reprodukciju glazbe iz vaših omiljenih izvora – uz Bluetooth, USB, CD i FM/MW radio. Ugrađena, dinamična rasvjeta i izlazna snaga od 50 W omogućit će vam vrhunsko iskustvo slušanja.

Pogledajte sve prednosti

uz Bluetooth

Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dinamičko osvjetljenje

Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a

Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.

Oživite zabavu dinamičnim svjetlom

Oživite zabavu dinamičnim svjetlom

Oživite zabavu dinamičnim osvjetljenjem koje će obogatiti glazbu! Otjerajte mrak uz dva privlačna dinamična svjetlosna efekta koji sjaje izravno iz zvučnika. Uključujte ili isključujte svjetla pritiskom sklopke, bez prekida ritma. Osvijetlite zabavu na koji god način želite, od osvjetljenja za opuštanje do uzbudljivih klupskih efekata za ples, postavite svjetlo i raspoloženje u isto vrijeme!

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.7

od 5

3

Recenzije

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PX840T Radio CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD

Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD

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