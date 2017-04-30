Obustavljeno
PX840T/12
Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
Prijenosni zvučni sustav Philips PX840T omogućava jednostavnu reprodukciju glazbe iz vaših omiljenih izvora – uz Bluetooth, USB, CD i FM/MW radio. Ugrađena, dinamična rasvjeta i izlazna snaga od 50 W omogućit će vam vrhunsko iskustvo slušanja.
Bluetooth
50 W
Dinamičko osvjetljenje
Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.
Oživite zabavu dinamičnim osvjetljenjem koje će obogatiti glazbu! Otjerajte mrak uz dva privlačna dinamična svjetlosna efekta koji sjaje izravno iz zvučnika. Uključujte ili isključujte svjetla pritiskom sklopke, bez prekida ritma. Osvijetlite zabavu na koji god način želite, od osvjetljenja za opuštanje do uzbudljivih klupskih efekata za ples, postavite svjetlo i raspoloženje u isto vrijeme!
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
3.7
od 5
3
Recenzije
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PX840T Radio CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD
Ova recenzija je napravljena za PX840T Bumbox CD