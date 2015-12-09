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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Obustavljeno

Shaver series 5000 PowerTouchElektrični aparat za suho brijanje

PT920/18

4.1
| (30) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
TripleTrack
PowerTouch pruža veću snagu za jutarnje brijanje. Sada pruža više minuta uporabe uz jedno punjenje, glavu koja se može u potpunosti oprati i TripleTrack oštrice koje osiguravaju brzo brijanje. PowerTouch vam omogućava brzu i jednostavnu jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Obrijte 50% više svakim potezom

TripleTrack

  • TripleTrack, rotirajuće glave

  • 60 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • Skočni trimer

  • Postolje za punjenje i torbica

TripleTrack oštrice pokrivaju 50% više površine kože odjednom

TripleTrack oštrice pokrivaju 50% više površine kože odjednom

Glave TripleTrack, koje imaju tri prstena oštrica za brijanje, pokrivaju 50% više površine kože odjednom. DualPrecision utori i rupe omogućavaju ugodno brijanje i duljih i kraćih dlačica.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Glave se pomiču kako bi stalno bile u dodiru s kožom, a njihovo zakretanje daje novu dimenziju pokretu – sve to omogućuje vam temeljito, brzo i ugodno brijanje.

DualPrecision glave briju duge dlake i kratku bradu

DualPrecision glave briju duge dlake i kratku bradu

DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

30

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

09/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

odlične karakteristike

odličan proizvod, dobra cijena, tih, brzo punjenje. do sada nikakvih problema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá volba!

Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

28/09/2015

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.

Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

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