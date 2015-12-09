2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
TripleTrack, rotirajuće glave
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Skočni trimer
Postolje za punjenje i torbica
Glave TripleTrack, koje imaju tri prstena oštrica za brijanje, pokrivaju 50% više površine kože odjednom. DualPrecision utori i rupe omogućavaju ugodno brijanje i duljih i kraćih dlačica.
Glave se pomiču kako bi stalno bile u dodiru s kožom, a njihovo zakretanje daje novu dimenziju pokretu – sve to omogućuje vam temeljito, brzo i ugodno brijanje.
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade.
4.1
od 5
30
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
korisnikphilips
09/12/2015
Hrvatska
odlične karakteristike
odličan proizvod, dobra cijena, tih, brzo punjenje. do sada nikakvih problema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Karolko
13/11/2015
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá volba!
Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Bronek
28/09/2015
Česká republika
Provjereni kupac
Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.
Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení