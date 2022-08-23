2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tehnologija ActiveSense
Zajamčeno bez progorijevanja*
Lagano glačalo
Dodatna količina pare do 750 g
Tlak pare maks. 9 bar
Tehnologija ActiveSense prepoznaje tkanine s pomoću ugrađene kamere i umjetne inteligencije.
Automatski podešava temperaturu i količinu pare, za izvrsne rezultate sa svim tkaninama.
Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru
Nagrade
4.8
od 5
52
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Andruško
23/08/2022
Hrvatska
odlična!!!
peglanje je duplo brže, radi k'o zmaj!! Toplo preporučam!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Zlatica
02/06/2022
Hrvatska
Pegla je fantastična i lagana za peglanje
Sa peglom se lagano pegla bez opterećenja, pametna igračka
Prednosti
Za preporučiti svakome
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
barbxx
06/07/2021
Hrvatska
Poptuna revolucija peglanja
Kao nijedno glačalo do sad Ovo je nešto iznad svega što sam do sad koristila. Inače mi je mrsko peglati odjeću, ali i to se promijenilo. Najdraži feature mi je to što ne moram uopće paziti na temperaturu pošto parna postaja sama prepoznaje tkaninu i prema tome se prilagođava plus ne mora se peglati s obje strane jer je tako snažna, a ne oštećuje tkaninu. Hvala mužiću na poklonu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Za sve tkanine koje se mogu glačati