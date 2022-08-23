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2 godine jamstva

Sve serije

  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
  • Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate

2+1 godina jamstva na PSG9050/20

Serija PerfectCare 9000Parna postaja

PSG9050/20

4.8
| (52) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate
Parna postaja PerfectCare 9000 Series jedina na svijetu dolazi s tehnologijom za prepoznavanje tkanine ActiveSense. Upotrebljava ugrađenu kameru i funkciju umjetne inteligencije te prepoznaje što glačate i prilagođava idealnu temperaturu i količinu pare za glačanje bez napora.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Jednostavno glačanje. Vrhunski rezultati.

Jedina parna postaja na svijetu koja zna što glačate

  • Tehnologija ActiveSense

  • Zajamčeno bez progorijevanja*

  • Lagano glačalo

  • Dodatna količina pare do 750 g

  • Tlak pare maks. 9 bar

Jedina parna postaja koja zna što glačate

Jedina parna postaja koja zna što glačate

Tehnologija ActiveSense prepoznaje tkanine s pomoću ugrađene kamere i umjetne inteligencije.

Automatsko podešavanje postavki

Automatsko podešavanje postavki

Automatski podešava temperaturu i količinu pare, za izvrsne rezultate sa svim tkaninama.

Inteligentni automatski način rada za paru, za brže i jednostavnije glačanje

Inteligentni automatski način rada za paru, za brže i jednostavnije glačanje

Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

52

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

23/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

odlična!!!

peglanje je duplo brže, radi k'o zmaj!! Toplo preporučam!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

02/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je fantastična i lagana za peglanje

Sa peglom se lagano pegla bez opterećenja, pametna igračka

Prednosti

Za preporučiti svakome

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

06/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Poptuna revolucija peglanja

Kao nijedno glačalo do sad Ovo je nešto iznad svega što sam do sad koristila. Inače mi je mrsko peglati odjeću, ali i to se promijenilo. Najdraži feature mi je to što ne moram uopće paziti na temperaturu pošto parna postaja sama prepoznaje tkaninu i prema tome se prilagođava plus ne mora se peglati s obje strane jer je tako snažna, a ne oštećuje tkaninu. Hvala mužiću na poklonu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

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Upozorenja

  1. Za sve tkanine koje se mogu glačati