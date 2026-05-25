2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pare 9 bara, do 215 g/min pare i dodatnih 850 g pare
OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine
Inteligentna automatska para uz senzor pokreta
1 sat glačanja uz veliki spremnik od 1,4 l
Sustav Easy De-Calc za jednostavno održavanje
Parna postaja s TurboPower motorom za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja s TurboPower motorom smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.
Zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama koje se mogu glačati, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno glačajte bilo koju vrstu odjevnog predmeta, od svilene bluze do pamučne košulje. Jamčimo da vaša parna postaja nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati, čak i kad se glačalo ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Tehnologija senzora pokreta Smart AI omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.
5.0
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Peglica23
25/05/2026
Hrvatska
Pegla je jednostavna za upotrebu
Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Peglica123
25/05/2026
Hrvatska
Savršeno opeglano i brže nego ikad
Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!
Prednosti
brzina, besprijekorno peglanje
Mane
nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Sassu
24/07/2026
Eesti
Südamerahu triikimise ajal
Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Brzina primjene pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne postaje; lipanj 2025.
u odnosu na PSG8000S
U usporedbi s načinom rada MAX
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.