ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*
  • Najsnažnija parna postaja*

Serija PerfectCare 8000Parna postaja

PSG8300/30

4.8
| (24) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najsnažnija parna postaja*
Najsnažnija parna postaja na tržištu, nova serija 8000 prilagođava se vašoj brzini glačanja uz senzor pokreta AI. Tehnologija OptimalTemp jamči glačanje bez progorijevanja za sve tkanine koje se mogu glačati. Nikada nije bilo lakše glačati!
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

AI senzor koji prilagođava paru brzini glačanja

Najsnažnija parna postaja*

  • Tlak pare 9 bara, do 215 g/min pare i dodatnih 850 g pare

  • OptimalTEMP – zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama

  • Inteligentna automatska para uz senzor pokreta

  • 1 sat glačanja uz veliki spremnik od 1,4 l

  • Sustav Easy De-Calc za jednostavno održavanje

Parna postaja s TurboPower motorom za snažnu paru

Parna postaja s TurboPower motorom za snažnu paru

Parna postaja s TurboPower motorom za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja s TurboPower motorom smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama koje se mogu glačati, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno glačajte bilo koju vrstu odjevnog predmeta, od svilene bluze do pamučne košulje. Jamčimo da vaša parna postaja nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati, čak i kad se glačalo ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.

Automatska para za jednostavnije glačanje

Automatska para za jednostavnije glačanje

Tehnologija senzora pokreta Smart AI omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

24

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

31/07/2026

Lietuva

Lietuva

Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

23/07/2026

Lietuva

Lietuva

Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

31/12/2025

България

България

Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Brzina primjene pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne postaje; lipanj 2025.

  2. u odnosu na PSG8000S

  3. U usporedbi s načinom rada MAX

  4. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.