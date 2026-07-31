2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pare 9 bara, do 215 g/min pare i dodatnih 850 g pare
OptimalTEMP – zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama
Inteligentna automatska para uz senzor pokreta
1 sat glačanja uz veliki spremnik od 1,4 l
Sustav Easy De-Calc za jednostavno održavanje
Parna postaja s TurboPower motorom za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja s TurboPower motorom smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.
Zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama koje se mogu glačati, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno glačajte bilo koju vrstu odjevnog predmeta, od svilene bluze do pamučne košulje. Jamčimo da vaša parna postaja nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati, čak i kad se glačalo ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Tehnologija senzora pokreta Smart AI omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.
4.8
od 5
24
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Brzina primjene pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne postaje; lipanj 2025.
u odnosu na PSG8000S
U usporedbi s načinom rada MAX
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.