2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pare 9 bara, do 215 g/min pare i dodatnih 750 g pare
OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine
Praktičan dizajn
1 sat glačanja uz veliki spremnik od 1,4 l
Sustav Easy De-Calc za jednostavno održavanje
Parna postaja s TurboPower motorom za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja s TurboPower motorom smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.
Zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama koje se mogu glačati, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno glačajte bilo koju vrstu odjevnog predmeta, od svilene bluze do pamučne košulje. Jamčimo da vaša parna postaja nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati, čak i kad se glačalo ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Tehnologija senzora pokreta Smart AI omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.
4.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Prednosti
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Brzina primjene pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne postaje; lipanj 2025.
u odnosu na PSG8000S
U usporedbi s načinom rada MAX
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.