2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pare 9 bara, do 215 g/min pare i dodatnih 750 g pare
OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine
Praktičan dizajn
1 sat glačanja uz veliki spremnik od 1,4 l
Sustav Easy De-Calc za jednostavno održavanje
Parna postaja s TurboPower motorom za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja s TurboPower motorom smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.
Zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama koje se mogu glačati, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno glačajte bilo koju vrstu odjevnog predmeta, od svilene bluze do pamučne košulje. Jamčimo da vaša parna postaja nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati, čak i kad se glačalo ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Tehnologija senzora pokreta Smart AI omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Prednosti
Preporucila bih svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Prednosti
Лек, удобен
Mane
Не намирам такива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Brzina primjene pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne postaje; lipanj 2025.
u odnosu na PSG8000S
U usporedbi s načinom rada MAX
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.