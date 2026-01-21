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Sve serije

  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja

Serija PerfectCare 8000Parna postaja

PSG8140/80

4.7
| (378) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
Serija PerfectCare 8000 omogućava glačanje bez napora uz pomoć naše nove tehnologije sa senzorom pokreta. Omogućava okomito i vodoravno glačanje uz automatsko otpuštanje pare. Speed mode funkcija prilagođava količinu pare vašoj brzini glačanja, za još brže rezultate.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje bez napora. Brzi rezultati.

Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja

  • Speed mode

  • Tlak pare od 8,5 bara

  • Zajamčeno bez progorijevanja*

  • Izuzetno lagano glačalo

Prilagođava količinu pare brzini glačanja

Prilagođava količinu pare brzini glačanja

Glačajte brže uz speed mode funkciju. Vaše glačalo automatski prilagođava idealnu količinu pare vašoj brzini glačanja.

Glačajte bez napora uz automatsko otpuštanje pare

Glačajte bez napora uz automatsko otpuštanje pare

Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru

Novi senzor pokreta za jednostavnu okomitu uporabu

Novi senzor pokreta za jednostavnu okomitu uporabu

Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja omogućuje prepoznavanje vaših pokreta u svim smjerovima, možemo vam ponuditi besprijekoran doživljaj automatskog parnog glačanja izvješene odjeće, zavjesa i posteljine.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

378

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/01/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Odlična parna postaja. Moje preporuke svima koji se bave iznajmljivanjem (:

Prednosti

Pegla lagana za rukovanje, ima mogućnost uspravnog glačanja parom, nema opasnosti da će rublje izgorjeti, sama se gasi ako se ne upotrebljava neko vrijeme, ima funkciju samočišćenja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja

17/05/2025

Hrvatska

Hrvatska

Philips 8000

Top stvar pri svakodnevnom peglanju, olakšava rad u domaćinstvu.

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna postaja

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna postaja

13/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja pegla do sada!

Odlična pegla koja se lako koristi, a uz to jako brzo i temeljito pegla i najgore nabore, pogotovo na košuljama i haljinama. Kučište uz koje dolazi olakšava njezino odlaganje i skladištenje. Preporučila bi ju svima jer jako brzava postupak peglanja!

Prednosti

brzo peglanje, nježna prema svim materijalima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja

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Upozorenja

  1. Za sve tkanine koje se mogu glačati