2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Speed mode
Tlak pare od 8,5 bara
Zajamčeno bez progorijevanja*
Izuzetno lagano glačalo
Glačajte brže uz speed mode funkciju. Vaše glačalo automatski prilagođava idealnu količinu pare vašoj brzini glačanja.
Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru
Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja omogućuje prepoznavanje vaših pokreta u svim smjerovima, možemo vam ponuditi besprijekoran doživljaj automatskog parnog glačanja izvješene odjeće, zavjesa i posteljine.
Nagrade
4.7
od 5
378
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MankYm
21/01/2026
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odlična parna postaja. Moje preporuke svima koji se bave iznajmljivanjem (:
Prednosti
Pegla lagana za rukovanje, ima mogućnost uspravnog glačanja parom, nema opasnosti da će rublje izgorjeti, sama se gasi ako se ne upotrebljava neko vrijeme, ima funkciju samočišćenja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Muhica
17/05/2025
Hrvatska
Philips 8000
Top stvar pri svakodnevnom peglanju, olakšava rad u domaćinstvu.
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna postaja
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna postaja
zirafa345
13/06/2024
Hrvatska
Najbolja pegla do sada!
Odlična pegla koja se lako koristi, a uz to jako brzo i temeljito pegla i najgore nabore, pogotovo na košuljama i haljinama. Kučište uz koje dolazi olakšava njezino odlaganje i skladištenje. Preporučila bi ju svima jer jako brzava postupak peglanja!
Prednosti
brzo peglanje, nježna prema svim materijalima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Za sve tkanine koje se mogu glačati