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Sve serije

  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
  • Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja

Serija PerfectCare 8000Parna postaja

PSG8130/80

4.9
| (28) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja
Serija PerfectCare 8000 omogućava glačanje bez napora uz pomoć naše nove tehnologije sa senzorom pokreta. Omogućava okomito i vodoravno glačanje uz automatsko otpuštanje pare. Speed mode funkcija prilagođava količinu pare vašoj brzini glačanja, za još brže rezultate.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje bez napora. Brzi rezultati.

Parna postaja koja prilagođava količinu pare brzini glačanja

  • Speed mode

  • Tlak pare od 8,5 bara

  • Zajamčeno bez progorijevanja*

  • Izuzetno lagano glačalo

Prilagođava količinu pare brzini glačanja

Prilagođava količinu pare brzini glačanja

Glačajte brže uz speed mode funkciju. Vaše glačalo automatski prilagođava idealnu količinu pare vašoj brzini glačanja.

Glačajte bez napora uz automatsko otpuštanje pare

Glačajte bez napora uz automatsko otpuštanje pare

Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru

Novi senzor pokreta za jednostavnu okomitu uporabu

Novi senzor pokreta za jednostavnu okomitu uporabu

Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja omogućuje prepoznavanje vaših pokreta u svim smjerovima, možemo vam ponuditi besprijekoran doživljaj automatskog parnog glačanja izvješene odjeće, zavjesa i posteljine.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

28

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

29/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična i vrlo praktična pegla

Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

04/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!

Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.

Prednosti

Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).

Mane

Nemam nikakvih zamjerki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

22/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno glačanje

Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.

Prednosti

Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja

Mane

Malo viša cijena od prosjeka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

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Upozorenja

  1. Za sve tkanine koje se mogu glačati