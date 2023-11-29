2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Speed mode
Tlak pare od 8,5 bara
Zajamčeno bez progorijevanja*
Izuzetno lagano glačalo
Glačajte brže uz speed mode funkciju. Vaše glačalo automatski prilagođava idealnu količinu pare vašoj brzini glačanja.
Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru
Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja omogućuje prepoznavanje vaših pokreta u svim smjerovima, možemo vam ponuditi besprijekoran doživljaj automatskog parnog glačanja izvješene odjeće, zavjesa i posteljine.
Nagrade
4.9
od 5
28
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dorisita
29/11/2023
Hrvatska
Odlična i vrlo praktična pegla
Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
yuca02
04/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!
Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.
Prednosti
Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).
Mane
Nemam nikakvih zamjerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
DaToSamJa009
22/11/2021
Hrvatska
Izvrsno glačanje
Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.
Prednosti
Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja
Mane
Malo viša cijena od prosjeka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Za sve tkanine koje se mogu glačati