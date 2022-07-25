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Sve serije

  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas
  • Glačalo koje automatski stvara paru za vas

Obustavljeno

Serija PerfectCare 8000Parna postaja

PSG8050/30

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačalo koje automatski stvara paru za vas
Serija PerfectCare 8000 pruža glačanje bez napora uz našu novu tehnologiju senzora pokreta. Omogućuje okomito i vodoravno glačanje bez automatske pare.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje bez napora. Brzi rezultati.

Glačalo koje automatski stvara paru za vas

  • Inteligentna automatska para

  • Zajamčeno bez progorijevanja*

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Izuzetno lagano glačalo

  • Tlak od maks. 8 bara

Glačajte bez napora uz automatsko otpuštanje pare

Glačajte bez napora uz automatsko otpuštanje pare

Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru

Iznimno snažna para za uklanjanje nabora

Iznimno snažna para za uklanjanje nabora

Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje

SteamGlide Elite naša je najbolja grijaća ploča s vrhunskim mogućnostima klizenja i maksimalnom otpornošću na ogrebotine. Njezina baza od nehrđajućeg čelika dvostruko je tvrđa od uobičajene aluminijske, a naš patentirani 6-slojni premaz s naprednim slojem titanija lako klizi i osigurava najbrže rezultate.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..

Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

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Upozorenja

  1. Za sve tkanine koje se mogu glačati