2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Inteligentna automatska para
Zajamčeno bez progorijevanja*
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Izuzetno lagano glačalo
Tlak od maks. 8 bara
Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
SteamGlide Elite naša je najbolja grijaća ploča s vrhunskim mogućnostima klizenja i maksimalnom otpornošću na ogrebotine. Njezina baza od nehrđajućeg čelika dvostruko je tvrđa od uobičajene aluminijske, a naš patentirani 6-slojni premaz s naprednim slojem titanija lako klizi i osigurava najbrže rezultate.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
INMJ
25/07/2022
Hrvatska
Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..
Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Za sve tkanine koje se mogu glačati