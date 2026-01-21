2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Inteligentna automatska para
Zajamčeno bez progorijevanja*
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Izuzetno lagano glačalo
Tlak od maks. 8 bara
Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kad pomičete glačalo i automatski otpušta paru
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
SteamGlide Elite naša je najbolja grijaća ploča s vrhunskim mogućnostima klizenja i maksimalnom otpornošću na ogrebotine. Njezina baza od nehrđajućeg čelika dvostruko je tvrđa od uobičajene aluminijske, a naš patentirani 6-slojni premaz s naprednim slojem titanija lako klizi i osigurava najbrže rezultate.
Nagrade
4.7
od 5
378
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MankYm
21/01/2026
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odlična parna postaja. Moje preporuke svima koji se bave iznajmljivanjem (:
Prednosti
Pegla lagana za rukovanje, ima mogućnost uspravnog glačanja parom, nema opasnosti da će rublje izgorjeti, sama se gasi ako se ne upotrebljava neko vrijeme, ima funkciju samočišćenja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Muhica
17/05/2025
Hrvatska
Philips 8000
Top stvar pri svakodnevnom peglanju, olakšava rad u domaćinstvu.
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna postaja
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna postaja
zirafa345
13/06/2024
Hrvatska
Najbolja pegla do sada!
Odlična pegla koja se lako koristi, a uz to jako brzo i temeljito pegla i najgore nabore, pogotovo na košuljama i haljinama. Kučište uz koje dolazi olakšava njezino odlaganje i skladištenje. Preporučila bi ju svima jer jako brzava postupak peglanja!
Prednosti
brzo peglanje, nježna prema svim materijalima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Za sve tkanine koje se mogu glačati