2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Aut. n. rada za paru sa senz. pokreta
Okomita para za zavjese i izvješenu od.
OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine
Do 170 g/min pare i dodatnih 650 g pare, tlak od maks. 8,5 bara
1 sat glačanja uz spremnik od 1,5 l
Tehnologija senzora pokreta omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.
Parna postaja TurboPower za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja TurboPower smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.
SteamGlide Elite naša je najnovija i najnaprednija tehnologija za vrhunske performanse klizenja i odličnu otpornost na ogrebotine. Napredni sloj nanotitanija pruža superiorne performanse klizenja na svim odjevnim predmetima radi bržeg postizanja rezultata.
4.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Prednosti
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
u odnosu na PSG8000S
u usporedbi s načinom rada MAX
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.