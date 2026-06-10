2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Aut. n. rada za paru sa senz. pokreta
Okomita para za zavjese i izvješenu od.
OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine
Do 170 g/min pare i dodatnih 650 g pare, tlak od maks. 8,5 bara
1 sat glačanja uz spremnik od 1,5 l
Tehnologija senzora pokreta omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.
Parna postaja TurboPower za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja TurboPower smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.
SteamGlide Elite naša je najnovija i najnaprednija tehnologija za vrhunske performanse klizenja i odličnu otpornost na ogrebotine. Napredni sloj nanotitanija pruža superiorne performanse klizenja na svim odjevnim predmetima radi bržeg postizanja rezultata.
4.9
od 5
110
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Bartys
20/11/2025
Česká republika
Parní generátor pro náročné
Tento parní generátor předčil má očekávání, jak účinností žehlení, silným vývojem páry, ovládáním vývoje páry, zvukovou signalizací zapnutí, nahřátí a chybějící vody. Design je moderní a praktický. Robustní ucho velmi pomáhá v přenášení stanice, která je větších rozměrů. Doplňování vody je usnadněno otvorem z hora a odnímatelnou nádržkou s velkým objemem 1,4 litru. Velmi dobré výsledky jsou i při vertikálním žehlení, které se zapíná tlačítkem na držadle. Výhodou je použití vody z kohoutku a možností odkalkování stanice šroubovacím otvorem, který je velmi prakticky vyřešen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Prdle
19/11/2025
Česká republika
Výborná žehlička
Produkt jsem zakoupila cca před týdnem, splnil moje očekávání. Na požadovanou teplotu se zahřeje rychle, pára je dostatečně silná, oblečení stačilo vyžehlit z jedné strany a sklady se vyrovnaly. Dobře žehlička i při svislém žehlení. Výhodou je zabudované ucho na přenášení a zamykání žehličky. Nevýhodou pro mě jako leváka bylo, že ucho se dá složit jenom na jednu stranu a při žehlení se mi šňůra občas zasekla o ucho.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series
u odnosu na PSG8000S
u usporedbi s načinom rada MAX
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.