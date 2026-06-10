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  • Brzo glačanje uz automatsku paru
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  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
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  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru
  • Brzo glačanje uz automatsku paru

Serija PerfectCare 7000Parna postaja

PSG7300/70

4.9
| (110) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo glačanje uz automatsku paru
Nova serija PerfectCare 7000 dizajnirana je za glačanje bez napora zahvaljujući automatskoj pari. Zahvaljujući našoj tehnologiji senzora pokreta, snažno automatsko otpuštanje pare pokreće se kad počnete glačati. Uz tehnologiju OptimalTEMP glačanje je zajamčeno bez progorijevanja na svim tkaninama koje se mogu glačati.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje bez napora. Odlični rezultati.

Brzo glačanje uz automatsku paru

  • Aut. n. rada za paru sa senz. pokreta

  • Okomita para za zavjese i izvješenu od.

  • OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine

  • Do 170 g/min pare i dodatnih 650 g pare, tlak od maks. 8,5 bara

  • 1 sat glačanja uz spremnik od 1,5 l

Pametni automatski način rada za paru za jednostavnije glačanje

Pametni automatski način rada za paru za jednostavnije glačanje

Tehnologija senzora pokreta omogućuje prepoznavanje pomicanja glačala preko odjeće i automatsko otpuštanje snažne pare. Uživajte u jednostavnom i brzom glačanju, a paru prepustite glačalu.

Parna postaja TurboPower za snažnu paru

Parna postaja TurboPower za snažnu paru

Parna postaja TurboPower za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja TurboPower smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje

SteamGlide Elite naša je najnovija i najnaprednija tehnologija za vrhunske performanse klizenja i odličnu otpornost na ogrebotine. Napredni sloj nanotitanija pruža superiorne performanse klizenja na svim odjevnim predmetima radi bržeg postizanja rezultata.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

110

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

20/11/2025

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro náročné

Tento parní generátor předčil má očekávání, jak účinností žehlení, silným vývojem páry, ovládáním vývoje páry, zvukovou signalizací zapnutí, nahřátí a chybějící vody. Design je moderní a praktický. Robustní ucho velmi pomáhá v přenášení stanice, která je větších rozměrů. Doplňování vody je usnadněno otvorem z hora a odnímatelnou nádržkou s velkým objemem 1,4 litru. Velmi dobré výsledky jsou i při vertikálním žehlení, které se zapíná tlačítkem na držadle. Výhodou je použití vody z kohoutku a možností odkalkování stanice šroubovacím otvorem, který je velmi prakticky vyřešen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series

19/11/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Produkt jsem zakoupila cca před týdnem, splnil moje očekávání. Na požadovanou teplotu se zahřeje rychle, pára je dostatečně silná, oblečení stačilo vyžehlit z jedné strany a sklady se vyrovnaly. Dobře žehlička i při svislém žehlení. Výhodou je zabudované ucho na přenášení a zamykání žehličky. Nevýhodou pro mě jako leváka bylo, že ucho se dá složit jenom na jednu stranu a při žehlení se mi šňůra občas zasekla o ucho.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Parní generátor PerfectCare 8000 Series

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Upozorenja

  1. u odnosu na PSG8000S

  2. u usporedbi s načinom rada MAX

  3. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.