2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Okomita para za zavjese i izvješenu od.
OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine
Do 160 g/min pare i dodatnih 600 g pare
1 sat glačanja uz spremnik od 1,5 l
Parna postaja TurboPower za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja TurboPower smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.
SteamGlide Elite naša je najnovija i najnaprednija tehnologija za vrhunske performanse klizenja i odličnu otpornost na ogrebotine. Napredni sloj nanotitanija pruža superiorne performanse klizenja na svim odjevnim predmetima radi bržeg postizanja rezultata.
Do sat vremena neometanog glačanja zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 1,5 l. Kad se spremnik za vodu isprazni, zvučni i svjetlosni indikatori podsjetit će vas na ponovno punjenje, jednostavno vodom iz slavine kroz veliki otvor za punjenje.
4.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Prednosti
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
u odnosu na PSG8000S
u usporedbi s načinom rada MAX
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.