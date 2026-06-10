ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna
  • Praktična i snažna

Serija PerfectCare 7000Parna postaja

PSG7200/20

4
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Praktična i snažna
Nova serija PerfectCare 7000 dizajnirana je za udobnost i praktičnost. Lagano glačalo jednostavno za rukovanje pruža snažnu paru za brzo postizanje odličnih rezultata. Tehnologija OptimalTEMP jamči da neće biti progorijevanja na svim tkaninama koje se mogu glačati.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje bez napora. Odlični rezultati.

Praktična i snažna

  • Okomita para za zavjese i izvješenu od.

  • OptimalTEMP – bez prog. – sve tkanine

  • Do 160 g/min pare i dodatnih 600 g pare

  • 1 sat glačanja uz spremnik od 1,5 l

Parna postaja TurboPower za snažnu paru

Parna postaja TurboPower za snažnu paru

Parna postaja TurboPower za bolji doživljaj glačanja; snažniji mlaz pare bez prekida. Parna postaja TurboPower smanjuje pojavu mokrih točaka na vašim odjevnim predmetima tijekom glačanja*, tako da nema čekanja na sušenje.

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje

SteamGlide Elite naša je najnovija i najnaprednija tehnologija za vrhunske performanse klizenja i odličnu otpornost na ogrebotine. Napredni sloj nanotitanija pruža superiorne performanse klizenja na svim odjevnim predmetima radi bržeg postizanja rezultata.

Veliki odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l za lako punjenje

Veliki odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l za lako punjenje

Do sat vremena neometanog glačanja zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 1,5 l. Kad se spremnik za vodu isprazni, zvučni i svjetlosni indikatori podsjetit će vas na ponovno punjenje, jednostavno vodom iz slavine kroz veliki otvor za punjenje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Prednosti

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. u odnosu na PSG8000S

  2. u usporedbi s načinom rada MAX

  3. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrebljavalo vrijeme primjene pare od 1 minute.