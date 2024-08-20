2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Zajamčeno bez progorijevanja*
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Izuzetno lagano glačalo
Tlak od maks. 8 bara
Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature i zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili podešavanje temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.
Nagrade
4.7
od 5
42
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Brođanka D
20/08/2024
Hrvatska
Odličan proizvod
Pre zadovoljna sam jer je lagana i odlično pegla,dosada najbolja parna postaja koju sam koristila
Prednosti
Lagana,snažna pegla,preporučujem!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja
Mandarina555
09/08/2024
Hrvatska
Odlična parna postaja vrijedna novaca
Ova parn postaja jako dobro pegla, para je jaka i ne trebaju se mijenjati postavke ovisno o tkanini. Hrpu veša ispeglam u malo vremena
Prednosti
Snažna para, lijep dizajn
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Mirnaaa30
16/07/2024
Hrvatska
Top parna postaja!
Nakon korištenja više od godinu dana, mogu reći da je ova parna postaja spas. Para je stvarno jaka, speglam sav veš za čas. Osim toga, lagana je pa čak i ako imam veliku količinu robe, ne bole me ruka i zglob od peglanja. Baš sam zadovoljna.
Prednosti
Jaka para, lagana pegla, lijep dizajn
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Za sve tkanine koje se mogu glačati
ušteda do 30 % energije na temelju IEC 603311, način rada NORMAL u usporedbi s načinom rada MAX