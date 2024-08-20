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  • Nevjerojatno lagano i snažno
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  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
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  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno

Obustavljeno

Serija PerfectCare 7000Parna postaja

PSG7030/20

4.7
| (74) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Nevjerojatno lagano i snažno
Serija PerfectCare 7000 dizajnirana je za udobnost i praktičnost. Izuzetno lagana i jednostavna za rukovanje, ali sa snažnom parom za brzo postizanje odličnih rezultata. Tehnologija OptimalTEMP jamči da neće biti progorijevanja na odjevnim predmetima koji se mogu glačati.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje bez napora. Odlični rezultati.

Nevjerojatno lagano i snažno

  • Zajamčeno bez progorijevanja*

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Izuzetno lagano glačalo

  • Tlak od maks. 8 bara

Snažna para za uklanjanje nabora

Snažna para za uklanjanje nabora

Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.

Jedna idealna postavka temperature za sve tkanine koje se mogu glačati

Jedna idealna postavka temperature za sve tkanine koje se mogu glačati

Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature i zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili podešavanje temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.

Lagano glačalo, savršeno za okomito glačanje

Lagano glačalo, savršeno za okomito glačanje

Glačalo je izuzetno lagano i ugodno za rukovanje; lagano klizi i smanjuje naprezanje zapešća. Njegova minimalna masa od samo 800 g olakšava okomito parno glačanje zavjesa i izvješene odjeće.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

74

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Pre zadovoljna sam jer je lagana i odlično pegla,dosada najbolja parna postaja koju sam koristila

Prednosti

Lagana,snažna pegla,preporučujem!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja

09/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična parna postaja vrijedna novaca

Ova parn postaja jako dobro pegla, para je jaka i ne trebaju se mijenjati postavke ovisno o tkanini. Hrpu veša ispeglam u malo vremena

Prednosti

Snažna para, lijep dizajn

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja

16/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Top parna postaja!

Nakon korištenja više od godinu dana, mogu reći da je ova parna postaja spas. Para je stvarno jaka, speglam sav veš za čas. Osim toga, lagana je pa čak i ako imam veliku količinu robe, ne bole me ruka i zglob od peglanja. Baš sam zadovoljna.

Prednosti

Jaka para, lagana pegla, lijep dizajn

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja

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Upozorenja

  1. Za sve tkanine koje se mogu glačati