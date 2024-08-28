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  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.

Serija PerfectCare 6000Parna postaja

PSG6066/20

4.8
| (52) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

3 Nagrade

Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
Parne postaje PerfectCare serije 6000 osmišljene za najbolje parno glačanje odsad imaju potpuno obnovljeni, kompaktan dizajn. Glačajte brže bez kompromisa po pitanju prostora za pohranu. Zajamčeno bez progorijevanja* zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.

  • Kompaktan dizajn

  • Zajamčeno bez progorijevanja*

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Kompaktno

  • Tlak od maks. 8 bara

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.

Snažna para za uklanjanje nabora

Snažna para za uklanjanje nabora

Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.

Easy De-Calc za produljenje vijeka trajanja glačala

Easy De-Calc za produljenje vijeka trajanja glačala

Parnu postaju lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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  • Award image VRS_PBTAWARD13
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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

52

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

28/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preporuka

Moja topla preporuka ako ste u potrazi za parnom postajom. Osigurava efikasno, učinkovito i brzo prglanje svim materijala i vrsta odjeće. Spas po ovim vrućinama jer nema dugotrajnog peglanja i stajanja, a odabirom ovskve vjerujem da ćete zavoljeti peglanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja

28/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super

Preporucujem svima, uređaj je izuzetno koristan, pristupačan, odličan za svakodnevnu upotrebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja

28/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Top pegla

Dvoumila sam se između dva modela, na kraju sam prezadovoljna s izabranim. Lagana je i brzo peglam s njom, to mi je jedino bitno. Klasičnu peglu više nisam upalila kako imam ovu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja

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Upozorenja

  1. Na svim odjevnim predmetima koji se smiju glačati

  2. Ušteda do 20 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom GC6742