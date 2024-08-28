2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kompaktan dizajn
Zajamčeno bez progorijevanja*
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Tlak od maks. 8 bara
Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
Parnu postaju lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.
Nagrade
4.8
od 5
52
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Piki21
28/08/2024
Hrvatska
Preporuka
Moja topla preporuka ako ste u potrazi za parnom postajom. Osigurava efikasno, učinkovito i brzo prglanje svim materijala i vrsta odjeće. Spas po ovim vrućinama jer nema dugotrajnog peglanja i stajanja, a odabirom ovskve vjerujem da ćete zavoljeti peglanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
28/08/2024
Hrvatska
Super
Preporucujem svima, uređaj je izuzetno koristan, pristupačan, odličan za svakodnevnu upotrebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Lik345
28/08/2024
Hrvatska
Top pegla
Dvoumila sam se između dva modela, na kraju sam prezadovoljna s izabranim. Lagana je i brzo peglam s njom, to mi je jedino bitno. Klasičnu peglu više nisam upalila kako imam ovu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Na svim odjevnim predmetima koji se smiju glačati
Ušteda do 20 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom GC6742