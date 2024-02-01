2 godine jamstva
PSG6064/80
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kompaktan dizajn
Zajamčeno bez progorijevanja*
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Tlak od maks. 8 bara
Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
Parnu postaju lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.
Nagrade
3.8
od 5
5
Recenzije
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Prednosti
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Prednosti
Перфетна работа!
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
ylillily
12/04/2025
Srbija
Lako lomljiva ručica
Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Na svim odjevnim predmetima koji se smiju glačati