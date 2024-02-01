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  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.

Serija PerfectCare 6000Parna postaja

PSG6064/80

3.8
| (5) Recenzije

3 Nagrade

Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
Uređaji PerfectCare serije 6000 osmišljeni za najbolje parno glačanje imaju potpuno obnovljeni, kompaktan dizajn. Glačajte brže bez kompromisa po pitanju prostora za pohranu. Zajamčeno bez progorijevanja* zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.

  • Kompaktan dizajn

  • Zajamčeno bez progorijevanja*

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Kompaktno

  • Tlak od maks. 8 bara

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.

Snažna para za uklanjanje nabora

Snažna para za uklanjanje nabora

Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.

Smart Calc Clean za produljenje vijeka trajanja glačala

Smart Calc Clean za produljenje vijeka trajanja glačala

Parnu postaju lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.8

od 5

5

Recenzije

3
2

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Prednosti

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Prednosti

Перфетна работа!

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

12/04/2025

Srbija

Srbija

Lako lomljiva ručica

Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

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  1. Na svim odjevnim predmetima koji se smiju glačati