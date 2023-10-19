2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snažna para, tlak od maks. 6.5 bara
Zajamčeno bez progorijevanja
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Generator pare lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Arena1234
19/10/2023
Hrvatska
Preporod u peglanju
koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!
Prednosti
nema kurenja. lijepa i lagana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Na svim odjevnim predmetima koji se smiju glačati