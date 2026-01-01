Smart Calc Clean za produljenje vijeka trajanja glačala

Parnu postaju lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.