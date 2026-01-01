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Sve serije

  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
  • Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.

Novi

Serija PerfectCare 6000Parna postaja

PSG6023/30

3 Nagrade

Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.
Uređaji PerfectCare serije 6000 osmišljeni za najbolje parno glačanje, odsad imaju potpuno obnovljeni, kompaktan dizajn. Glačajte brže bez kompromisa po pitanju prostora za pohranu. Zajamčeno bez opeklina* zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Iznimno brzo. Iznimno kompaktno.

  • Snažna para

  • Zajamčeno bez progorijevanja

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Kompaktno

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.

Smart Calc Clean za produljenje vijeka trajanja glačala

Parnu postaju lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.

Snažna para za uklanjanje nabora

Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Upozorenja

  1. Na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati