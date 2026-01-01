2 godine jamstva
PSG6022/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snažna para
Zajamčeno bez progorijevanja
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Parnu postaju lako je održavati uz Smart Calc Clean, naš ugrađeni sustav uklanjanja kamenca. Podsjetit će vas kad je vrijeme za uklanjanje kamenca, a obuhvaća spremnik koji uklanjanje kamenca čini jednostavnim i sigurnim. Budući da se može ponovo upotrebljavati, uštedjet ćete novac i nikad nećete morati kupiti dodatne spremnike.
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
Nagrade
Recenzije
Na svim odjevnim predmetima koji se smiju glačati