2 godine jamstva
Novi
PSG4040/80
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Najkompaktniji dizajn štedi prostor i uklapa se u vaš dom.
Snažna para za učinkovito uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora na najdebljem tkaninama.
OptimalTEMP čuva svaku tkaninu koja se može glačati i sprječava progorijevanje.
Lagana i kompaktna, idealna je za jednostavno spremanje i praktično stane na dasku za glačanje. Ekskluzivna tehnologija ProVelocity čini naše parne postaje manjima i kompaktnijima nego ikad prije.
Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.
Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.
Recenzije
Na svim tkaninama koje se mogu glačati.
U usporedbi s MAX načinom rada.
Testirano od strane neovisnog tijela na vrstama bakterija Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 uz 1 minutu tretmana parom.