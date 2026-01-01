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  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
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  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
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  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.

Novi

serije 4000Parna postaja

PSG4020/20

Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
PerfectCare serija 4000 dizajnirana je u našem najkompaktnijem obliku kako bi pružila snažne performanse pare. Uživajte u bržem glačanju bez kompromisa kada je riječ o prostoru za pohranu. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP zajamčeno je glačanje bez progorijevanja.*
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najkompaktnija Philips parna postaja bez progorijevanja

Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.

  • Najkompaktniji dizajn štedi prostor i bez napora se uklapa u vaš dom.

  • Snažna para učinkovito uklanja i najtvrdokornije nabore, čak i na najdebljim tkaninama.

  • OptimalTEMP čuva sve tkanine koje se mogu glačati i sprječava progorijevanje.

Dizajn koji štedi prostor

Dizajn koji štedi prostor

Lagana i kompaktna, idealna je za jednostavno spremanje i praktično stane na dasku za glačanje. Ekskluzivna tehnologija ProVelocity čini naše parne postaje manjima i kompaktnijima nego ikad prije.

Snažna para

Snažna para

Snažna kontinuirana para za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP omogućuje odlične rezultate uz jednu idealnu postavku temperature. Jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progorijevanje nijedne tkanine koja se može glačati kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

  2. U usporedbi s načinom rada MAX.

  3. Testirano od strane neovisnog tijela na vrstama bakterija Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 uz 1 minutu tretmana parom.