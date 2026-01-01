Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.

PerfectCare serija 4000 dizajnirana je u našem najkompaktnijem obliku kako bi pružila snažne performanse pare. Uživajte u bržem glačanju bez kompromisa kada je riječ o prostoru za pohranu. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP zajamčeno je glačanje bez progorijevanja.*