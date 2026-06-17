ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*

Novi

Serija 3000Parna postaja

PSG3001/30

4.9
| (15) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
Uz parne postaje serije 3000 provedite manje vremena glačajući, a više vremena uživajući.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Provedite do 25 % manje vremena glačajući*

  • Tlak pumpe od maks. 6 bara

  • 140 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 350 g

Brzo glačanje s dodatnom količinom pare od 350 g

Brzo glačanje s dodatnom količinom pare od 350 g

Glačajte brže i učinkovitije kako bi glačanje velikih količina odjeće učinili bržim.

Izdržljiva keramička grijaća ploča koja lako klizi

Izdržljiva keramička grijaća ploča koja lako klizi

Naša keramička grijaća ploča glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Brzo uklanjanje nabora s 140 g/min kontinuirane pare

Brzo uklanjanje nabora s 140 g/min kontinuirane pare

Jaka, kontinuirana para s lakoćom savladava sve nabore na svim tkaninama.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

15

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Prednosti

Poręczny , szybkość prasowania

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Prednosti

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. u usporedbi s parnim glačalom EasySpeed GC1742

  2. Ušteda vode i struje od 30 % u načinu rada Eco