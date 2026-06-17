2 godine jamstva
Novi
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maks. 6 bara
140 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 350 g
Glačajte brže i učinkovitije kako bi glačanje velikih količina odjeće učinili bržim.
Naša keramička grijaća ploča glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.
Jaka, kontinuirana para s lakoćom savladava sve nabore na svim tkaninama.
Nagrade
4.9
od 5
15
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bibi007007
17/06/2026
Polska
Dio promocije
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
Dio promocije
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Prednosti
Poręczny , szybkość prasowania
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
Dio promocije
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Prednosti
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
u usporedbi s parnim glačalom EasySpeed GC1742
Ušteda vode i struje od 30 % u načinu rada Eco