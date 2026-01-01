2 godine jamstva
Novi
PSG2001/80
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maks. 6 bara
130 g/min kontinuirane pare
Mlaz pare od 300 g
Glačajte brže i učinkovitije kako bi glačanje velikih količina odjeće učinili bržim.
Naša keramička grijaća ploča glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.
Jaka, kontinuirana para s lakoćom savladava sve nabore na svim tkaninama.
Nagrade
Recenzije
u usporedbi s parnim glačalom EasySpeed GC1742
Ušteda vode i struje od 30 % u načinu rada Eco