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  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*

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Serija 2000Parna postaja

PSG2001/80

1 nagrada

Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
Odvojite manje vremena za glačanje, a više za uživanje uz parnu postaju serije 2000.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Provedite do 25 % manje vremena glačajući*

  • Tlak pumpe od maks. 6 bara

  • 130 g/min kontinuirane pare

  • Mlaz pare od 300 g

Brzo glačanje s dodatnom količinom pare od 300 g

Brzo glačanje s dodatnom količinom pare od 300 g

Glačajte brže i učinkovitije kako bi glačanje velikih količina odjeće učinili bržim.

Izdržljiva keramička grijaća ploča koja lako klizi

Izdržljiva keramička grijaća ploča koja lako klizi

Naša keramička grijaća ploča glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Brzo uklanjanje nabora sa 130 g/min kontinuirane pare

Brzo uklanjanje nabora sa 130 g/min kontinuirane pare

Jaka, kontinuirana para s lakoćom savladava sve nabore na svim tkaninama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Upozorenja

  1. u usporedbi s parnim glačalom EasySpeed GC1742

  2. Ušteda vode i struje od 30 % u načinu rada Eco