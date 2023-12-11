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  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
  • Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
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Serija 2000Parna postaja

PSG2000/20

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Provedite do 25 % manje vremena glačajući*
Odvojite manje vremena za glačanje, a više za uživanje uz parnu postaju serije 2000.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Provedite do 25 % manje vremena glačajući*

  • Tlak pumpe od maks. 6 bara

  • 130 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 300 g

Brzo glačanje s dodatnom količinom pare od 300 g

Brzo glačanje s dodatnom količinom pare od 300 g

Glačajte brže i učinkovitije kako bi glačanje velikih količina odjeće učinili bržim.

Izdržljiva keramička grijaća ploča koja lako klizi

Izdržljiva keramička grijaća ploča koja lako klizi

Naša keramička grijaća ploča glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Brzo uklanjanje nabora uz 130 g/min kontinuirane pare

Brzo uklanjanje nabora uz 130 g/min kontinuirane pare

Jaka, neprestana para s lakoćom savladava sve nabore na svim tkaninama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Prednosti

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Mane

Žádné jsem zatím neobjevil

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Prednosti

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Mane

o

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

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Upozorenja

  1. u usporedbi s parnim glačalom EasySpeed GC1742

  2. Ušteda vode i struje od 30 % u načinu rada Eco