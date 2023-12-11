2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maks. 6 bara
130 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 300 g
Glačajte brže i učinkovitije kako bi glačanje velikih količina odjeće učinili bržim.
Naša keramička grijaća ploča glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.
Jaka, neprestana para s lakoćom savladava sve nabore na svim tkaninama.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Prednosti
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Prednosti
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Mane
o
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
u usporedbi s parnim glačalom EasySpeed GC1742
Ušteda vode i struje od 30 % u načinu rada Eco