ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Sve što trebate
  • Sve što trebate
  • Sve što trebate
  • Sve što trebate
  • Sve što trebate
  • Sve što trebate
  • Sve što trebate
  • Sve što trebate

Obustavljeno

6000 seriesSlušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal

PRO6305BK/00

3
| (2) Recenzije
Sve što trebate
Popisi za reprodukciju, podcasti, pozivi – ove žične slušalice koje se umeću u uši pružaju jasan zvuk koji trebate. Podržavaju i Hi-Res Audio pa ćete čuti više kad budete slušali omiljenu uslugu za prijenos glazbe visoke rezolucije.
Pogledajte sve prednosti

Sve što trebate

  • Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip

  • integrirani mikrofon

  • Crna

  • Slušalice koje se umeću u uho

Ugrađeni mikrofon sprječava odjek pa je zvuk jasan

Preuzmite poziv, zaustavite popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate. Dok slušate glazbu i podcaste, savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice pružaju jasan, detaljan zvuk.

Hi-Res Audio. Čujte više

Sviđa vam se usluga za prijenos glazbe visoke rezolucije? S ovim Hi-Res Audio slušalicama čut ćete više. Mogućnost reprodukcije visokih frekvencija do 40 kHz pružit će više detalja dok ste u pokretu.

3 izmjenjive gumene kapice. Udobno prianjanje

Akustična cijev ovalnog oblika i tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje. Uživajte u udobnosti cjelodnevnog slušanja uz odličnu pasivnu zvučnu izolaciju.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.0

od 5

2

Recenzije

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Prednosti

Sunet foarte bun

Mane

Cablul nu este anti-incurcare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Prednosti

Semmi

Mane

Drága és nem tudja azt amit ígér

Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi