2 godine jamstva
Obustavljeno
PRO6305BK/00
Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip
integrirani mikrofon
Crna
Slušalice koje se umeću u uho
Preuzmite poziv, zaustavite popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate. Dok slušate glazbu i podcaste, savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice pružaju jasan, detaljan zvuk.
Sviđa vam se usluga za prijenos glazbe visoke rezolucije? S ovim Hi-Res Audio slušalicama čut ćete više. Mogućnost reprodukcije visokih frekvencija do 40 kHz pružit će više detalja dok ste u pokretu.
Akustična cijev ovalnog oblika i tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje. Uživajte u udobnosti cjelodnevnog slušanja uz odličnu pasivnu zvučnu izolaciju.
3.0
od 5
2
Recenzije
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Prednosti
Sunet foarte bun
Mane
Cablul nu este anti-incurcare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Prednosti
Semmi
Mane
Drága és nem tudja azt amit ígér
Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Ova recenzija je napravljena za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal