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        PerformanceSlušalice s mikrofonom

        PRO3000BK/00

        Hi-Fi zvuk

        Slušalice Philips Performance PRO3000 pružaju zvuk visoke rezolucije uz prirodnu udobnost i praktičnost. Snažne pogonske jedinice, elegantan ergonomski dizajn i prilagođene kapice za uši zajedno osiguravaju udoban i prožimajući doživljaj slušanja.

        Pogledajte sve prednosti

        Hi-Fi zvuk

        • Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip

        • Slušalice koje se umeću u uho

        3 veličine kapica za uši omogućuju savršeno i prilagođeno prianjanje

        Kapice za uši dostupne su u 3 veličine (male, srednje i velike) pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.

        Prebacujte između glazbe i poziva uz kontrolu i mikrofon na kabelu

        Jednostavna daljinska kontrola omogućuje reproduciranje ili pauziranje pjesme i javljanje na pozive samo jednim pritiskom gumba.

        Pogonske jedinice od 12,2 mm velike snage pružaju jasan, precizan zvuk i

        Slušalice Philips Performance PRO3000 imaju snažne pogonske jedinice zvučnika od 12,2 mm koje proizvode precizan i uravnotežen zvuk te bogat bas.

        Tehničke specifikacije

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        • Savjeti i trikovi