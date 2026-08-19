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PRO3000BK/00
Hi-Fi zvuk
Slušalice Philips Performance PRO3000 pružaju zvuk visoke rezolucije uz prirodnu udobnost i praktičnost. Snažne pogonske jedinice, elegantan ergonomski dizajn i prilagođene kapice za uši zajedno osiguravaju udoban i prožimajući doživljaj slušanja.
Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kapice za uši dostupne su u 3 veličine (male, srednje i velike) pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.
Jednostavna daljinska kontrola omogućuje reproduciranje ili pauziranje pjesme i javljanje na pozive samo jednim pritiskom gumba.
Slušalice Philips Performance PRO3000 imaju snažne pogonske jedinice zvučnika od 12,2 mm koje proizvode precizan i uravnotežen zvuk te bogat bas.
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