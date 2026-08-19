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        PerformanceSlušalice s mikrofonom

        PRO1000BK/00

        Hi-Fi zvuk

        Slušalice Philips Performance PRO1000 pružaju zvuk visoke rezolucije uz prirodnu udobnost i praktičnost. Snažne pogonske jedinice, elegantan ergonomski dizajn i prilagođene kapice za uši zajedno osiguravaju udoban i prožimajući doživljaj slušanja.

        Pogledajte sve prednosti

        Hi-Fi zvuk

        • Pogonske jed. od 8 mm / zatvoreni tip

        • Slušalice koje se umeću u uho

        Zaštitna torbica za spremanje slušalica kada se ne upotrebljavaju

        Zvuk visoke rezolucije reproducira glazbu u njezinom najčišćem obliku

        Otkrijte nove razine detalja i jasnoće u svojoj glazbi uz zvuk visoke rezolucije, precizan zvuk poboljšan za sve glazbene formate. Ove slušalice zadovoljavaju stroge standarde potrebne za oznaku kvalitete povezanu s visokom rezolucijom.

        Vakuumski metalizirani sjajni premaz pruža dodatnu zaštitu

        Vrlo kvalitetan vakuumski metalizirani sjajni premaz za dodatnu površinsku zaštitu.

        Tehničke specifikacije

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