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PRO1000BK/00
Hi-Fi zvuk
Slušalice Philips Performance PRO1000 pružaju zvuk visoke rezolucije uz prirodnu udobnost i praktičnost. Snažne pogonske jedinice, elegantan ergonomski dizajn i prilagođene kapice za uši zajedno osiguravaju udoban i prožimajući doživljaj slušanja.
Pogonske jed. od 8 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Otkrijte nove razine detalja i jasnoće u svojoj glazbi uz zvuk visoke rezolucije, precizan zvuk poboljšan za sve glazbene formate. Ove slušalice zadovoljavaju stroge standarde potrebne za oznaku kvalitete povezanu s visokom rezolucijom.
Vrlo kvalitetan vakuumski metalizirani sjajni premaz za dodatnu površinsku zaštitu.
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