Zvuk visoke rezolucije reproducira glazbu u njezinom najčišćem obliku

Otkrijte nove razine detalja i jasnoće u svojoj glazbi uz zvuk visoke rezolucije, precizan zvuk poboljšan za sve glazbene formate. Ove slušalice zadovoljavaju stroge standarde potrebne za oznaku kvalitete povezanu s visokom rezolucijom.